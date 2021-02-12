Rütbesini FETÖ elebaşının taktığı generalin apoletleri söküldü
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Rütbesini FETÖ elebaşının taktığı generalin apoletleri söküldü

12.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:09
Rütbesini FETÖ elebaşının taktığı generalin apoletleri söküldü

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada gözaltına alınıp itirafçı olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan tuğgeneral Serdar Atasoy'un rütbesi söküldü.

TANJU ÖZKAYA - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada gözaltına alınıp itirafçı olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan tuğgeneral Serdar Atasoy'un rütbesi söküldü.

Alınan bilgiye göre, piyade kurmay albay rütbesindeyken 30 Ağustos 2020 Yüksek Askeri Şura kararıyla tuğgeneralliğe terfi ettirilen Serdar Atasoy, ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına atandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyet birimlerinin çalışması sonucunda FETÖ ile irtibatı tespit edilen Atasoy, bu göreve başlamadan kısa süre önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı, daha sonra da 4. Kolordu Komutanlığı emrine verildi, ardından emekliye ayrıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla, 27 Ocak'ta gözaltına alınan Atasoy, "etkin pişmanlık"tan yararlanarak FETÖ içinde "Servet" kod adını kullandığını, kurmaylık sınav sorularının örgüt tarafından kendisine verildiğini ve teğmen rütbesini örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in taktığını itiraf etti.

Adli soruşturmanın başlamasının ardından Atasoy hakkında yürütülen idari soruşturma kapsamında, Milli Savunma Bakanının onayı ile rütbesi sökülerek, er statüsüne düşürüldü ve askeri kimlik kartı geri alındı.

Mahrem imamlarla ankesörlü telefondan irtibat kurduğunu itiraf etmişti

Savcılıktaki ifadesinde mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan iletişime geçip örgütsel toplantılar yaptıklarını anlatan Atasoy, çok sayıda operasyonel hat kullandığını da itiraf etmişti.

Atasoy, 2006-2014 yılları arasında görev yaptığı Kars, İstanbul ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde örgütün 4 farklı mahrem imamıyla ankesörlü telefonla irtibat sağladığını ayrıca mahrem imamların kullandığı "patates hat" olarak bilinen operasyonel telefonlarla görüştüklerini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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