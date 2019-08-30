Rusya, yüksek hassasiyetli seyir füzesinin ilk denemelerini yayınladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Vyshny Volochek Hücumbotuyla gerçekleştirilen yüksek hassasiyetli seyir füzesinin ilk denemelerinin görüntüsünü yayınladı.
30.08.2019 10:53
Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, füzenin ilk denemesinin, Rusya'nın 12 askeri bölgesinden biri olan Güney Askeri Bölgesi'nde (SMD) tatbikat kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
HEDEFİ BAŞARIYLA VURDU
Füzenin, 40 deniz mili uzaklıkta bulunan hedefi başarıyla vurduğu bilgisi de açıklamada yer aldı.
Kaynak: DHA