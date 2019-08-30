Rusya, yüksek hassasiyetli seyir füzesinin ilk denemelerini yayınladı

Rusya, yüksek hassasiyetli seyir füzesinin ilk denemelerini yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Vyshny Volochek Hücumbotuyla gerçekleştirilen yüksek hassasiyetli seyir füzesinin ilk denemelerinin görüntüsünü yayınladı.

30.08.2019 10:53
Rusya, yüksek hassasiyetli seyir füzesinin ilk denemelerini yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, füzenin ilk denemesinin, Rusya'nın 12 askeri bölgesinden biri olan Güney Askeri Bölgesi'nde (SMD) tatbikat kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

HEDEFİ BAŞARIYLA VURDU

Füzenin, 40 deniz mili uzaklıkta bulunan hedefi başarıyla vurduğu bilgisi de açıklamada yer aldı.

Rusya, yüksek hassasiyetli seyir füzesinin ilk denemelerini yayınladı
Kaynak: DHA
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