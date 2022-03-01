RUSYA'YI PROTESTO EDEN UKRAYNALILAR ÇOCUKLARINIZI TOPRAKLARIMIZDAN ALIN

RUSYA'nın ülkelerine yönelik saldırı düzenlemesi üzerine Türkiye'de yaşayan Ukraynalılar, Rusya Başkonsolosluğu'nun yakınında toplanarak eylem yaptı. Sık sık 'Savaşa hayır' sloganlarının atıldığı eylemde konuşan Aliya Usenava, Rus halkına seslenerek, Gelin çocuklarınızı bizim topraklarımızdan alın. Onlar daha hayattayken alın, yoksa ölülerini alırsınız dedi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından Türkiye'de yaşayan Ukraynalılar, ülkelerinde yaşanan savaşın sona ermesi için İstiklal Caddesi'nde bulunan Rusya Başkonsolosluğu yakınlarında sat 15.00'te toplanarak eylem yaptı. Bu savaşın sadece iki ülke arasında geçmediğini, Türkiye'de dahil olmak üzere tüm dünyanın etkileyeceğini vurgulayan Ukrayna vatandaşları, savaşın durması için Türk halkına seslendi. Yapılan eylemde Ukraynalıların yanı sıra Türk vatandaşları da yer aldı.

Sık sık 'Katil Putin' ve 'Savaşa hayır' sloganlarının atıldığı eylemde konuşma yapan Aliya Usenava, Rus halkına seslendi. Ülkelerine saldıran çok sayıda Rus askerinin öldürüldüğünü iddia eden Usenava, Gelin çocuklarınızı bizim topraklarımızdan alın. Onlar daha hayattayken alın, yoksa ölülerini alırsınız. Bizim savunma bakanlığımız sizin için acil bir hat açtı. Gidin orayı arayın sorun. Sizin çocuklarınız nerede, emin misiniz ki onlar hala yaşıyor Kaç bin ölü var. Gidin bari naaşlarını alın, 5 bin ölü var. Siz sadece bizim çocuklarımız mı ölecek sanıyorsunuz Sizin çocuklarınız da ölecek ve biz bir daha şunu söyleyeceğiz Başka ülkelere de buradan seslenmek istiyoruz. Sanmayın ki, her şey Ukrayna'da bitecek. Eğer biterse bizim savaşımızla bitecek. Biz ölmeye hazırız ama sıra size gelecek mi gelmeyecek mi diye düşünüyorsunuz. Bugün Ukrayna yarın kim ve lütfen Türk halkı olarak şunu unutmayınız Şu an orada tahliyesini bekleyen 600 Türk öğrenci var. Sizin çocuklarınız. Siz bize destek olmazsanız onlar ne olacak dedi.