Rusya'nın "Pantsir" yalanı, daha önce paylaşılmamış bir SİHA videosu ile ortaya çıktı Rusya'nın 'Suriye'de Pantsir hava savunma sistemlerimiz yok edilmedi 2'si hasar gördü' yalanı, daha önce paylaşılmamış bir video ile ortaya çıktı.

Rusya'nın 'Suriye'de Pantsir hava savunma sistemlerimiz yok edilmedi 2'si hasar gördü' yalanına daha önce yayınlanmamış bir video ile cevap geldi. Videoda bir Pantsir'in daha Türk SİHA'sı ile imha edildiği anlar yer aldı.

TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'deki 8 adet Rus Pantsir hava savunma sistemini yok etmesinin yankıları devam ediyor. Pantsir hava savunma sisteminin Türk SİHA'ları karşısında hiçbir etkide bulunamaması Rus basınında Turkiye'ye karşı haberlerin yayılmasına sebep oldu.

SON VİDEO İSPATLADI

Twitter'da Clash Report sayfası ise Rusların algı operasyonunu paylaştığı son video ile tersine çevirdi. Rus basınına hitaben "Emin misin?" notuyla paylaşılan videoda bir Pantsir'in yok edildiği açıkça görülüyor.