Rusya, Maduro'nun Moskova ziyareti sırasında Venezuela'ya askeri birlik gönderdi

26.09.2019 00:00

Rusya, ekonomik ve siyasi krizin yaşandığı Venezuela'ya askeri uzmanlardan oluşan bir ekip gönderdi. Rus askeri uzmanların Venezuela'ya gidişi Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesine denk gelmesi dikkat çekti. İki liderin ikili işbirliğinin geliştirilmesi üzerine bir araya geldiği belirtildi.

PUTİN MADURO'DAN YANA TAVIR ALDI

Putin Maduro'yla görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Moskova'nın Venezuela için uygunsuz ve zarar verici olabilecek ve halkının refahına tehdit oluşturabilecek herhangi bir diyaloğa girmeyi reddedeceğini kaydetti.

ABD YAPTIRIMLARI SIKLAŞTIRDI

Muhalefet lideri Juan Guaido eylül ayı başında Barbados'ta Norveç'in arabuluculuğunda hükümetle yürütülen görüşmelerde Maduro yönetiminin ABD'nin yaptırımları sıkılaştırmasının ardından delegasyonunu geri çekmesi üzerine sonuçsuz kaldığını açıkladı.

GUAIDO ÖNERİYİ REDDETMİŞTİ

Muhalif milletvekillerinden bazıları Maduro ile ayrı görüşme yürütülmesini önermiş ancak Guaido bu öneriyi reddetmişti. Putin daha önce Maduro ile muhalefet arasındaki görüşmeleri desteklediğini belirtmişti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin "Maduro'yu devirme çabaları" esnasında ülkeye en büyük desteği sağlayan Moskova, büyük enerji yatırımlarının bulunduğu Venezuela'ya askeri ve petrol sanayi için destek çıktı ve borç verdi. ABD hükümetinin Putin'in Maduro'ya askeri yardım göndermemesi yönündeki uyarılarına rağmen Rus hükümeti teçhizat tamiri amacıyla bu yıl içinde defalarca asker göndermişti.