Rusya Lideri Putin, Trump'ın Venezuela Kararına Sert Tepki Gösterdi: Uluslararası Hukukun Ağır İhlalidir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan arka arkaya Venezuela açıklaması geldi.

Pompeo yaptığı açıklamada, "Venezuela'da Maduro hükümeti yasadışıdır." ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Venezuelanın iç işlerine müdahale edilmesi uluslararası hukukun ağır bir şekilde ihlalidir." diye konuştu.

RUSYA'DAN MADURO'YA DESTEK

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Klimov, Rusya'nın Nicolas Maduro'yu Venezuela'nın devlet başkanı olarak tanıdığını ve bu yaklaşımında bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Klimov, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanımasını değerlendirdi.

Maduro'nun, yasal bir şekilde Venezuela devlet başkanı olarak seçildiğini vurgulayan Klimov, "Rusya da Maduro'yu Venezuela'nın yasal bir şekilde seçilmiş devlet başkanı olarak tanımaktadır ve bu yaklaşımda bir değişiklik olmayacak." dedi.