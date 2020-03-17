Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
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Vladimir Putin, Moskova, Japon, Rusya, Güncel

Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japon uzmanlarla geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespiti yapacak taşınabilir hızlı test cihazının gelecek ay üretimine geçmeyi planladıklarını söyledi.

17.03.2020 19:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:54
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japon uzmanlarla geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespiti yapacak taşınabilir hızlı test cihazının gelecek ay üretimine geçmeyi planladıklarını söyledi.

Putin, Bakanlar Kurulu ile yaptığı toplantıda, ülkede Kovid-19'a karşı alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya'da Kovid-19'un tespiti için yeni bir taşınabilir hızlı test cihazının geliştirildiği bilgisini paylaşan Putin, bu cihazın dünyada bir ilk olduğuna dikkat çekti. Putin, "Rusya'nın finanse ettiği ve Japon uzmanlarla geliştirilen taşınabilir hızlı Kovid-19 test cihazının nisan ayında üretimine geçilmesi planlanıyor." ifadesini kullandı.

Ülkedeki doktor ve sağlık çalışanlarının desteklenmesi için gereken tedbirlerin alınmasını isteyen Putin, uzaktan reçetesiz ilaçların alımı konusunda da karar imzaladığını ve sağlık malzemeleri ile ilaç rezervlerinin artırılacağını belirtti.

Putin, Kovid-19 konusunda halka da çağrıda bulunarak, "En katı ve sert kontrolü sağlamak gerekiyor. Vatandaşlardan alınan önlemleri anlayışla karşılamalarını istiyorum." dedi.

Rusya'da vaka sayısı 114'e yükseldi

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 114'e çıktığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da 18 Mart'tan 1 Mayıs'a kadar Belarus vatandaşları dahil yabancıların ülkeye girişinin geçici süreliğine durdurulduğunu açıkladı.

Kültür Bakanlığına bağlı müze, tiyatro, sergi ve konser salonlarının ziyaretçilere kapatıldığı duyuruldu.

Rusya Çalışma Bakanlığı da devlet ve belediye kurumlarında çalışanlar için uzaktan çalışma sistemine geçilmesi tavsiyesinde bulundu.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Moskova bölgesinde 500 ila 600 yatak kapasiteli hastane inşaatına başlandığını ve bir ay içerisinde tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

Başkent Moskova'da Kovid-19 endişesi

Rusya'da Kovid-19 nedeniyle halk arasında da endişe başladı.

Başta başkent Moskova olmak üzere farklı şehirlerde her gün artan Kovid-19 vakları nedeniyle alınacak önlemlerin sertleşmesinden korkan halk süpermarketleri dolduruyor.

Moskova'nın farklı bölgelerinde büyük süpermarketlerde makarna, pirinç, tuvalet kağıdı ve temizlik malzemeleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin bulunduğu raflar müşteriler tarafından boşaltıldı.

Son birkaç gündür sosyal medyada başkentte acil durum ilan edileceği bilgisinin yayılması, marketlerde temel ihtiyaç maddelerine olan talebi daha da arttırdı.

Moskova'nın tarihi ve turistik meydanlarının boşaldığı görülürken, sokaklarda insan sayısı her geçen gün sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen azaldı.

Metro, otobüs ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarında yolculuk yapanların sayısında düşüş gözlenirken, toplu taşıma araçları yerine kent sakinlerinin kendi araçlarını kullanması nedeniyle yollarda mesai saatleri başlangıcında ve bitiminde trafik sıkışıklığı oluşmaya başladı.

Öte yandan tarihi meydanlardaki turist sayısının azlığından yararlanan bazı öğrenci gruplarına ise Kızıl Meydan'da tur düzenlenmesi dikkat çekti.

Ukrayna'da tren garları yarın kapatılacak

Ukrayna Demiryolları Şirketi, yarından itibaren tren garlarının yolculara kapatılacağını açıkladı.

Ukrayna Altyapı Bakanı Vladislav Krikliy, düzenlediği basın toplantısında, başkent Kiev, Dnipro ve Harkov kentlerinde metro seferlerinin bugünden itibaren durdurulduğunu duyurdu.

Moldova'da olağanüstü hal

Moldova Parlamentosu ise Kovid-19 nedeniyle ülkede 15 Mayıs'a kadar olağanüstü hal (OHAL) kararı aldı.

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Kaynak: AA

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