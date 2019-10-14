Rusya ile peş peşe görüşmeler! Akar ve Güler mevkiidaşlarıyla görüştü

14.10.2019 18:46

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Güler - Gerasimov görüşmesinde Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı. Milli Savunma Bakanı Akar ise, "Bugün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştük. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov'un görüşmesine ilişkin TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery GERASIMOV ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler istişare edilmiştir."

AKAR, ŞOYGU İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Akar: "Bugün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştük. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk"