: Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı zafer bayramı kutlamaları için Rusya'ya davet etti

07.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:13

Rusya, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarına katılması için bir davet gönderdi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden İrina Kasimova'nın Rus basınına yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs 2020 tarihinde düzenlenecek olan 2.Dünya Savaşı anma törenlerine davet edildiği belirtildi.

TRUMP DA DAVET EDİLDİ

Rusya tarafından yapılan açıklamada 2. Dünya Savaşı Zaferi'nin 75. yılı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump dahil olmak üzere hemen hemen tüm dünya liderlerine davet gönderildiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davete icabet edip etmeyeceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

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