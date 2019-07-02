Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı, derin denizaltıda çıkan yangında 14 denizcinin öldüğünü duyurdu.

BİYOMETRİK ÖLÇÜM YAPILDIĞI SIRADA YANGIN ÇIKTI

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir tür denizaltı aracı olan bir batiskafta, ülkenin karasuları içerisindeyken, biyometrik ölçüm yapıldığı esnada yangın çıktığı kaydedildi.

Bilimsel araştırmalar için görevlendirilmiş olan batiskaf mürettebatının, okyanus tabanını incelemekle görevlendirilmiş olduğu belirtildi.

14 ASKERİ PERSONEL HAYATI KAYBETTİ

Yangının batiskaf mürettebatının özverili çabaları sayesinde söndürülebildiği kaydedilen açıklamada, denizaltı aracının içinde bulunan 14 denizcinin zehirli gaz salınımından dolayı hayatlarını kaybettiği bilgisi verildi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu batiskafın şu anda, Barents Denizine kıyısı olan Severomorsk liman kentinde bulunduğu da paylaşıldı.