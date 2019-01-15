Rusya'dan Trump'ın Twitter Kullanımına Yorum Geldi: Putin'in İhtiyacı Yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in halka daha yakın olmak için ABD Başkanı Donald Trump gibi Twitter hesabına ihtiyacı olmadığını söyledi.

"İHTİYAÇ DUYMUYOR"

Argumentı i Faktı gazetesine konuşan Peskov, Putin'in Trump gibi seçmenleriyle iletişim kurmak için aktif şekilde Twitter kullanıp kullanamayacağı sorusuna yanıt verdi. Peskov "Putin'nin böyle bir ihtiyacı yok. İnsanlara daha yakın olmak için Twitter'a ihtiyaç duymuyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

TELEFON KULLANMIYOR

Putin'in cep telefonu olmadığını ancak makam uçağında wi-fi bulunduğunu ekleyen Peskov, Rus liderin Kremlin basın dairesinin hazırladığı dosyalardan bilgi aldığını, basındaki haberleri kendisinin de okuduğunu belirtti.

"Bir devlet başkanının cep telefonu olamaz, bu tam bir şeffaflığı onayladığı anlamına gelir" diyen Peskov, Putin'in bilgi almak için bakanlık, istihbarat gibi birçok kaynağı olduğunu vurguladı.