Rusya'dan Suriye'ye asker gönderen ABD'ye sert tepki: ABD'nin yaptığı haydutluktur

26.10.2019 22:26

ABD Başkanı Trump ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in günlerdir dile getirdiği Suriye'ye asker sevkiyatı yapıldı. ABD, Suriye'nin doğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki petrol sahasına takviye askeri güç konuşlandırdı. ABD'nin bu hamlesine Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov sert tepki gösterdi. Konaşenkov, "Washington'un şu anda yaptığı şey, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını ele geçirme ve silahlı kontrol altına alma, basit şekilde ifade etmek gerekirse, uluslararası devlet haydutluğudur" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendirme kararı alan ABD yönetimi, bölgeye ilk takviye güç sevkiyatını yaptı. AA'nın Deyrizor'da güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ABD ordusunun Irak'ta konuşlu unsurlarından ayrılan bir askeri konvoy sabah saatlerinde Irak-Suriye sınırındaki El Yarubiyye kapısına ulaştı. Askeri konvoy, buradan geçerek Deyrizor ilinin güneydoğusundaki El Ömer petrol sahasına varmıştı.

Igor Konaşenkov

"ULUSLARARASI DEVLET HAYDUTLUĞU"

ABD'nin bu hamlesi sonrası Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, "Washington'un şu anda yaptığı şey, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını ele geçirme ve silahlı kontrol altına alma, basit şekilde ifade etmek gerekirse, uluslararası devlet haydutluğudur" dedi.

Konaşenkov, "Suriye topraklarındaki tüm hidrokarbon kaynakları ve diğer minerallerin sadece Suriye Arap Cumhuriyeti'ne ait" olduğunu vurguladı. Rus sözcü, "Suriye'de ABD'nin bu yasa dışı eyleminin gerçek nedeni, Washington'ın ilan ettiği ideallerden ve terörle mücadele sloganlarından çok uzaktadır" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendirme kararı alan ABD yönetimi, bölgeye ilk takviye güç sevkiyatını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump önceki günkü Twitter paylaşımında, "Kürtler (YPG/PKK) için petrol yataklarına doğru gitmeye başlamalarının zamanıdır" ifadelerini kullanmış, ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) açıklaması gelmişti. Pentagon, Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını korumak üzere bölgeye askeri takviyede bulunacaklarını duyurmuştu.

Deyrizor'da güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD ordusunun Irak'ta konuşlu unsurlarından ayrılan bir askeri konvoy sabah saatlerinde Irak-Suriye sınırındaki El Yarubiyye kapısına ulaştı. Askeri konvoy, buradan geçerek Deyrizor ilinin güneydoğusundaki El Ömer petrol sahasına vardı. Konvoyda, personel taşıyıcı ve tankların yer aldığı en az 30 zırhlı araç görüldü. El Ömer sahası, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.