Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek

25.11.2019 20:53 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:53

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın S-400'lerin NATO sistemleriyle entegre edilmeyeceğine dair açıklamasını analiz eden Kommersant gazetesi, Rus füze savunma sistemlerinin özerk şekilde çalışacağını ve NATO hava savunma sistemlerine entegre edilmeyeceğini yazdı.

'Talk to Al Jazeera' programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Akar, "S-400'ler, Türk savunma sistemine mi entegre edilecek yoksa 'stand alone system (bağımsız sistemler)' şeklinde mi kullanılacak?" sorusuna "Başından beri bunu söylüyoruz. Elbette bu 'stand alone' şeklinde olacak. Herhangi bir şekilde bunu NATO sistemleriyle entegre etmeyeceğiz. Bağımsız olarak çalışacak" yanıtını vermişti.

S-400'lerin kullanım alanını kısıtlama kararını Türkiye'nin Batılı ülkelere verdiği ilk taviz olarak nitelendiren Kommersant yazarı Sergey Strokan, "Bu adımın Ankara ile Washington arasındaki çatışmayı sona erdireceğini söylemek için henüz erken. ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'la tam kapsamlı işbirliğinin yeniden başlaması için Ankara'nın S-400'leri imha etmesi veya Moskova'ya iade etmesi gerektiği uyarısında bulundu" ifadelerini kullandı.

"S-400 BAĞIMSIZ BİR SİSTEM OLARAK KULLANILACAK"

Kommersant'a konuşan Rus uzmanlar, Akar'ın bu açıklamasının Ankara'nın S-400'ler nedeniyle ABD'yle cepheleşmesinin sürmesinden kaçındığını gösterdiğini kaydetti.

Strateji ve Teknoloji Analiz Merkezi Direktörü Ruslan Puhov, "ABD'ye yönelik sert söylemin ardından Türkiye, uzlaşma yapmaya ve ABD ile Batılı müttefiklerin S-400'lerin NATO hava savunma sistemlerine sızma ve bilgi sızdırma imkanı sunacağına dair temel argümanını ellerinden almaya hazır olduğunu göstermeye çalışıyor. S-400'ün bağımsız bir sistem olarak kullanılması, bu olasılığı ortadan kaldırıyor" dedi.

"S-400'LERİN VERİMLİLİĞİ DÜŞER"

Rusya Dış İlişkiler Konseyi'nden İlya Kramnik, Türkiye'nin S-400'leri ulusal hava savunma sistemine dahil etmeme kararının Rus sistemlerinin verimliliğini düşüreceğini zira bu uygulamada S-400'lerin yalnızca yerel görevler için kullanılacağını vurguladı.

S-400'lerden vazgeçmenin söz konusu olmadığına dikkat çeken Kramnik, gelecekte Ankara'nın Rus sistemlerinin kullanım alanlarını genişletmeyeceğinin garantisi olmadığını ifade etti.

Ankara'nın uzlaşmacı tutumuna rağmen bunun Washington'la çatışmayı sona erdirmeye yetip yetmeyeceğinin net olmadığını yazan Strokan, Türkiye'nin S-400'lerden tamamen vazgeçmesinin, ABD tarafından işbirliğinin yeniden başlamasının mutlak koşulu olarak görüldüğünün altını çizdi.

NE OLMUŞTU?

S-400 krizi nedeniyle ABD'de Kongre'nin Türkiye'ye karşı yaptırım tasarıları hâlâ gündemde. ABD Başkanı Donald Trump son olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz çarşamba günkü Washington ziyaretinde 'Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerini satın almasının kendileri için çok ciddi bir sorun olduğunu' söylemişti. Trump, "Bu konuyu bugün konuştuk, gelecekte konuşacağız. Umarım ki çözebiliriz" demişti.

Trump'ın ziyaret öncesi Erdoğan'a bir mektup yazarak, Türkiye'nin S-400'leri operasyonel hale getirmemesini ve bu durumun kontrol edilmesi için Amerikalı uzmanların denetimini kabul etmesini istediği, karşılığın 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasını yeniden masaya koyduğu, bu teklifin kabul edilmemesi halinde de yaptırım tehdidinde bulunduğu belirtilmişti.