: Rusya'dan hava sahası açıklaması: Türkiye'ye hava uçuşlarına dair güvenliği garanti edemeyiz

01.03.2020 23:30 | Son Güncelleme: 01.03.2020 23:46

Rusya destekli Esed rejiminin hava ve kara saldırıları sonucu İdlib bölgesinde 34 askerimizin şehit olmasının ardından Bahar Kalkanı Harekatı başlatıldı. Harekat kapsamında çok sayıda hedef imha edilirken, yüzlerce rejim askeri etkisiz hale getirildi. Harekatta, rejim güçlerine ait uçaklarda hedef alındı. Gün içerisinde rejime ait SU-24 tipi iki uçak düşürüldü. Bu durumdan rahatsız olan Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

"TÜRKİYE'NİN HAVA UÇUŞLARINA DAİR GÜVENLİĞİ GARANTİ EDEMEYİZ"

Esad rejiminin Türk askerine düzenlediği saldırının ardından Türkiye'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı rejim güçlerine büyük zararlar verirken, bugün rejime ait uçakların düşürülmesiyle Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'deki Rus kuvvetlerinin komutanlarından General Oleg Zhuravlev, Esed rejiminin İdlib hava sahasını Türkiye'ye kapattığını duyurarak, "Bu şartlar altında bölgede görev yapan Rusya Kuvvetler Grubu, Suriye semalarında Türkiye'nin hava uçuşlarına dair güvenliğini garanti edemez" ifadeleri kullanıldı.

PESKOV'DAN SKANDAL AÇIKLAMA

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanlığı Sarayı Kremlin'in Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya dışındaki tüm ülkelerin askerlerinin Suriye'de uluslararası hukuka aykırı olarak bulunduğunu söyledi. Peskov, Erdoğan-Putin arasında gerçekleşecek görüşmenin zor bir görüşme olacağını, ancak ikilinin İdlib'deki durumun istikrara kavuşturulmasına odaklandıklarını teyit ettiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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