Rusya'dan gerilimi tırmandıracak çıkış: İdlib'den Türkiye'ye göç iddiası asılsız

21.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:11

Son dönemlerde büyük çatışmaların yaşandığı İdlib'de Rusya destekli Esad güçleri bölgeye peş peşe saldırılar düzenleniyor. Bu çatışmalar sonucu binlerce sivil de Türkiye sınırına doğru ilerliyor.

Rusya ve Türkiye ilişkileri de İdlib'de son bir ayda 15 Türk askerinin şehit olması üzerine gerilirken, Moskova'dan tansiyonu düşürmek yerine daha da tırmandıran açıklamalar gelmeye devam ediyor. Reuters'ın son dakika gelişmesi olarak duyurduğu habere göre Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi yetkilisi Tuğamiral Oleg Juravlev, Türkiye'ye şok suçlamalar yöneltti.

"HİÇBİR BELGE BULUNMUYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dile getirdiği göç konvoyunu yalanlayan Juravlev, "İdlib'in doğusunda yaşanan çatışmalar nedeniyle Suriye-Türkiye sınırına gitmek isteyen yüz binlerce sığınmacı olduğu bilgisi gerçeği yansıtmıyor. İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki yaklaşık bir milyon sığınmacının sınıra gideceğine dair açıklamaları doğrulayan hiçbir fotoğraf, video veya başka bir belge bulunmuyor" dedi.

TÜRKİYE'YE ÇAĞRIDA BULUNDU

Türkiye'ye bir de çağrı yapan Juravlev, "Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türk tarafını İdlib'in doğu ve güney bölgelerindeki sakinlerin açık durumdaki geçiş noktalarından gönüllü ve güvenli bir şekilde hükümetin kontrolündeki bölgelere geçmelerini sağlamak için gereken tüm önlemleri almaya çağırıyor" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: TÜRKİYE BU YÜKÜ TAŞIYAMAZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de yaşanan insanlık dramının ardından binlerce sivilin Türkiye sınırına göç etmesiyle ilgili olarak "Türkiye, Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını kaldıramaz. 4 milyon insanın İdlib'deki son katliamlarda sebebiyle bu bölgede tekrar ciddi bir hareketlilik oluştu. Bombardımandan kaçan 80 binin üzerinde İdlibli kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göçe başladı. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır" demişti.