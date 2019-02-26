Rusya'da Yeşil Kar Paniğe Neden Oldu
Rusya'da siyah karın ardından şimdi de yeşil kar yağdı. Bir krom fabrikasından sızan kimyasal atık nedeniyle yağdığı belirlenen yeşil kar, halkı tedirgin etti. Kar örtüsünün zehirli olduğunu düşünen insanlar, maske takarak sokağa çıktı.
Bir krom fabrikasından dökülen kimyasal atık nedeniyle bazı kasabalarda yollarda biriken karlar yeşile boyandı. Zehirli olduğu düşünülen bu yeşil karın görüldüğü Rusya'da, geçtiğimiz hafta da kömür santrallerinden dolayı siyah renkte kar gözlemlenmişti.
SİYAH KARDAN SONRA BU KEZ DE YEŞİL KAR
Geçtiğimiz hafta, Kemerovo'da görülen kar yağışı, kömür santrallerinden kaynaklanan kirlilik nedeniyle sokakları siyaha boyamıştı. Bu durumun ardından bu kez de Sibay halkı yeşil renkteki toksik karla tedirgin oldu.
KARBONDİOKSİT SEVİYESİ MAKSİMUMUN 12 KAT ÜZERİNDE
Terkedilmiş bakır madeninden çıkan zararlı gazların patlaması sonucu Sibay'de yüksek kirlilik gözlemlendi. Karbondioksit seviyelerinin bu ayın başında fırladığı, maksimum değerden 12 kat daha yüksek olduğu tespit edildi. Halk bu duruma tepki göstererek protestolara başladı.
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Doğa yinede iyi dayanıyor umarım yarınlar geç olmaz gelecek nesillere iyi bir yaşanacak dünya bırakırız.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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çarpık sanayileşmeden ne zaman bitecekler bunlar???Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Adam adamla evleniyorsa .Kıyametin alametlerindendirCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Cehalet Halk Partili bir belediye başkanı var sanırım, yeri göğü yeşile boyamayı pek severler bu angutlarCevap Yaz 11 11 Yayından KaldırASDASD: :):):):):):):):):):):) çim yapma özürlüler , izmirde yeşile boyuyor4 2 Yayından Kaldır