Rusya'da vatandaşları şaşkına uğratan görüntünün sırrı ortaya çıktı

29.11.2019 16:37 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:41

Rusya'nın Ural ve Volga bölgelerinde gökyüzünde görülen 'badminton' topu şeklinde nesne sosyal medyayı birbirine kattı. İnsanların UFO ya da göktaşı olduğunu sandığı şeyin ne olduğu ise çok geçmeden ortaya çıktı.

"ŞEHRİN ÜSTÜNDE UFO GÖRDÜM"

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; Ural ve Volga bölgelerinde yaşayanlar gökyüzünde mavi renkte, 'badminton' topu şeklinde bir nesne gördü. Saratov kentinden bir sosyal medya kullanıcısı, "Bir tür UFO. Başka biri de onu gördü mü? Olağandışı bir şey, o neydi? Parladı ve kısa süre içinde yok oldu" yazdı. Ufa kentinden Sofya Salova ise "Çocuklarla yürüyüşe çıktıydık ve şehrin üstünde UFO gördüm. Şaşırtıcıydı" şeklinde bir mesaj paylaştı.

ÇOK GEÇMEDEN NE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Rusyalıların UFO ya da meteor sandığı nesnenin ne olduğu ise kısa süre içinde ortaya çıktı. Gökyüzündeki mavi renkli ışık huzmesi, Rusya tarafından denenen Topol-M kıtalararası balistik füzeye aitti.

BAKANLIK GÖRÜNTÜ YAYINLADI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntüler, Volga Nehri kıyısındaki Astrahan şehrinde bulunan Kapustin Yar adlı uzay üssünden yapılan denemeyi yansıtıyordu.