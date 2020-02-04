: Rusya'da taksi şoförü müşterilerine 'koronavirüs' şakası yaptı

04.02.2020 17:11 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:25

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede 25 ülkeye yayılan ölümcül koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 427 kişi hayatını kaybetti. Pekin yönetimi virüs için gerekli önlemleri alırken, Vuhan, Huanggang, Ezhou ve Chiba şehirleri karantina altına alındı. Ölümcül virüs tüm dünya genelinde paniğe yol açarken, Rusya'da bir taksi şoförü ise müşterilerine koronavirüs şakası yaptı.

"ÇİN'DEN Mİ GELDİN?"

Sibirya'nın güneybatısında bulunan Omsk şehrindeki bir taksici, koronavirüsün insanlarda yol açtığı panikten bıktığını belirterek aracına kimyasal koruma elbisesi ve gaz maskesi giyerek bindi. Kimyasal koruma elbisesiyle aracında oturan taksi şoförü, araca binen müşterilerine 'Çin'den mi geldin' gibi sorular yöneltti.

Taksi şoförü, daha sonra bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, taksi şoförünün bir kadın müşterisine soru sorduğu daha sonra da panikle maskesini taktığı ve müşterinin de güldüğü görüldü. Ayrıca başka bir müşterinin de, taksi şoförüne güldüğü ve durumu kayda aldığı da göründü.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan yerel medyada yer alan haberlere göre, bası sosyal medya kullanıcıları taksi şoförünün 'koronavirüs şakası'na olumlu tepki verirken, bazı kullanıcılar da virüs nedeniyle yüzlerce insanın öldüğünü ve bu konuda şaka yapmanın 'hoş olmadığını' belirterek görüntülere tepki gösterdi.

Kaynak: DHA

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