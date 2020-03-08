Rusya'da koronavirüs salgınında kendini izole etmeyenlere karşı hapis cezası uyarısı
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Çin Halk Cumhuriyeti, İspanya, Moskova, Dünya

Rusya'da koronavirüs salgınında kendini izole etmeyenlere karşı hapis cezası uyarısı

Moskova şehir yetkilileri, koronavirüs salgınının etkili olduğu ülkeleri ziyaret ettikten sonra 14 gün boyunca evlerinde kalmayan insanlar için beş yıla kadar hapis cezasının söz konusu olabileceğini söyledi.

08.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:01
Rusya'da koronavirüs salgınında kendini izole etmeyenlere karşı hapis cezası uyarısı

Moskova şehir yetkilileri, koronavirüs salgınının etkili olduğu ülkeleri ziyaret ettikten sonra 14 gün boyunca evlerinde kalmayan insanlar için beş yıla kadar hapis cezasının söz konusu olabileceğini söyledi.


Rus yetkililer Çin, Güney Kore, İran, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya'dan ve olası olumsuz koronavirüs belirtileri gösteren diğer ülkelerden dönenlerin 14 gün boyunca kendilerini evde izole etmeleri gerektiğini kaydetti. Moskova sağlık departmanının pazar günü yaptığı açıklamaya göre, izole yönetmeliğini göz ardı edenler hakkında beş yıla kadar hapis cezası da dahil olmak üzere ciddi cezalandırmalar söz konusu. Euronews.com'da Görüntüle

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Kaynak: Euronews.com

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