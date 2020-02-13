Rusya'da koronavirüs: Covid-19 şüphesiyle karantinaya alınanlar hastanelerden kaçıyor

13.02.2020 10:45 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:45

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaştığından şüphelenilerek karantinaya alınan kişilerden kaçanların olduğu ortaya çıktı.



Sosyal medya platformu Instagram'dan paylaşımda bulunan bir kadın karantinaya alındığı hastanenin duvarını tırmanarak kaçtığını yazdı. İki çocuk annesi bu kişi alıkonulmasının sadece bürokratik bir hata olduğunu ileri sürerken hastanedeki sağlıksız koşulları ve hijyen yetersizliğinden dolayı kaçtığını ileri sürdü. Euronews.com'da Görüntüle