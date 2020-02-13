Rusya'da koronavirüs: Covid-19 şüphesiyle karantinaya alınanlar hastanelerden kaçıyor
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Rusya'da koronavirüs: Covid-19 şüphesiyle karantinaya alınanlar hastanelerden kaçıyor

Rusya'da koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan kişilerin sağlıksız koşullar ve hijyen yetersizliğinden dolayı hastanelerden kaçtıkları ortaya çıktı. Kaçanlar sosyal medya platformlarından kendilerini savundu

13.02.2020 10:45 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:45
Rusya'da koronavirüs: Covid-19 şüphesiyle karantinaya alınanlar hastanelerden kaçıyor

'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaştığından şüphelenilerek karantinaya alınan kişilerden kaçanların olduğu ortaya çıktı.


Sosyal medya platformu Instagram'dan paylaşımda bulunan bir kadın karantinaya alındığı hastanenin duvarını tırmanarak kaçtığını yazdı. İki çocuk annesi bu kişi alıkonulmasının sadece bürokratik bir hata olduğunu ileri sürerken hastanedeki sağlıksız koşulları ve hijyen yetersizliğinden dolayı kaçtığını ileri sürdü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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