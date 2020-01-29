: Boşandığı eşinin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi

29.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 29.01.2020 11:13

Rusya'da eşinden boşanan bir adam eski eşinin üzerine sıvı madde dökerek ateşe verdi. Saldırgan koca gözaltına alınırken, kadının ise yoğun bakımda olduğu bildirildi. Yaşanılan korkunç olay ise market kamerasına saniye saniye yansıdı.

İŞYERİNİ BASIP KADINI ATEŞE VERDİ

Olay, Rusya'nın Perm Krayı'nda bulunan Solikamsk şehrinde önceki gün meydana geldi. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın markete geldiği ve eski eşinin kasaya gelmesini beklediği görüldü. Kadının kasaya gelmesiyle birlikte saldırgan, cebinden çıkardığı sıvı dolu kutuyu kadının üzerine döküyor. Üzerine sıvı dökülen kadın o sıradakendini kurtarmak için arka odaya kaçmayı çalışıyor ancak saldırgan peşinden koşarak kadını ateşe veriyor. Bir süre sonra önce başka bir çalışanın, ardından saldırganın odayı terk ettiği ve daha sonra da alevler içindeki kadının yardım almak için dışarı koştuğu görülüyor.

KADIN YOĞUN BAKIMA ALINDI

Olay'ın ardından saldırgan koca gözaltın alınırken, kadınında yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

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