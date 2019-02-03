Rusya'da Çocukları Taşıyan Otobüs Takla Attı: 7 Ölü
Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyinde yer alan Kaluga şehrinde çocukları taşıyan bir otobüs yoldan çıkarak takla attı, kazada 7 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyinde Kaluga şehrinde çocukları taşıyan bir otobüs yoldan çıkarak takla attı, kazada 7 kişi hayatını kaybetti.
Bugün sabah saatlerinde Kaluga-Vyazma otoyolunda gerçekleşen kazada, içinde 31'i çocuk 47 yolcunun bulunduğu otobüs, buz tutan yolda kontrolden çıkarak yolun dışına savruldu. Taklalar atan otobüs ters şekilde kaldı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada çok sayıda çocuğun da yaralandığı; ölü sayısının artabileceğinden endişe edildiği belirtildi. Çocukların düzenlenen bir yarışmaya katılmak için öğretmenleri ile beraber Kaluga'ya gittikleri belirtildi.
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yazık cocuklara ya ..cocuklar olmesınler ben bır turk olarak rusları sevıyorumm..Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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KEŞKE ÇOCUKLAR HİÇ ÖLMESE. . NE SAVAŞTA, NE HASTALIKTA NE DE KAZADA HİÇBİR ÇOCUK ÖLMESİN ALLAHIM :(Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır