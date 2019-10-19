Rusya'da altın madenine ait baraj çöktü: 11 ölü, 14 yaralı

Rusya'da altın madenine ait baraj çöktü: 11 ölü, 14 yaralı

Rusya'da altın madenine ait bir barajın çökmesi sonucu 11 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.10'dan fazla işçinin kayıp olduğu belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

19.10.2019 10:43
Rusya'da altın madenine ait baraj çöktü: 11 ölü, 14 yaralı

Rusya'nın Sibirya bölgesinde altın madenine ait bir barajın çökmesi sonucu 11 madenci hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Rusya'nın Krasnoyarsk şehrinin güneyinde bir barajın çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralanan 14 işçinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. 10'dan fazla işçinin kayıp olduğu belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR NEDENİYLE BARAJ ÇÖKEBİLİR

Şiddetli yağışların altın madenine ait barajın çökmesine neden olabileceği belirtildi. İşçilerin yaşadığı birkaç kabinin sular altında kaldığı aktarıldı.

Kaynak: İHA
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