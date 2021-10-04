Rusya'da 8 bin ölü kuşun sahile yağdığı görüntüler korkuttu! Dünya basını yaşananlara 'kıyamet' dedi - Haberler
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Rusya'da 8 bin ölü kuşun sahile yağdığı görüntüler korkuttu! Dünya basını yaşananlara "kıyamet" dedi

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Rusya'da Kırım sahillerine yağan 8 bin ölü kuşun görüntüsü dehşete düşürdü. Dünya basını, şoke eden görüntüleri 'kıyamet' başlığıyla verirken, ülkenin yerel basın siteleri ise kuşların çoğunun göçmen olduğunu belirtti. Uzmanlar bu duruma sebep olanın bir çeşit virüs olduğunu düşünüyor.

Sibirya'nın ardından bu kez Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Karadeniz kıyısındaki Kırım'da binlerce kuş öldü. Uluslararası medya haberi 'kıyamet' başlığıyla servis etti.

Rusya'da 8 bin ölü kuşun sahile yağdığı görüntüler korkuttu! Dünya basını yaşananlara 'kıyamet' dedi

Milliyet'in haberine göre, yerel medya ise Karadeniz'in iç kısmında yer alan Azak Denizi'ndeki Sivaş Körfezi ve Arabat Oku sahillerinin yaklaşık sekiz bin ölü kuşla kaplandığını bildirdi. Sahilleri kaplayan kuşlar arasında karagerdanlı dalgıç kuşu, deniz güvercinleri ve martılar var. Rus televizyonları Kırım sahillerinden yaptıkları yayınlarla felaketi izleyicilerine aktarıyor.

Rusya'da 8 bin ölü kuşun sahile yağdığı görüntüler korkuttu! Dünya basını yaşananlara 'kıyamet' dedi

Kırım Federal Üniversitesi'nden ekolojist Grigory Prokopov, "Binlerce ölmüş kuş kaydettik. Çoğunluğu zehirlenmiş gibi görünmüyordu. Belirtiler kuşların hastalanıp öldüğünü gösteriyor. Bu merkezi sinir sistemindeki bir hasara çok benziyor. Yüksek ihtimalle bir çeşit virüs. Ancak nihai yargıya veterinerlerin araştırması ulaşacak" dedi.

Rusya'da 8 bin ölü kuşun sahile yağdığı görüntüler korkuttu! Dünya basını yaşananlara 'kıyamet' dedi

Karadeniz kıyısını kıyamet filmlerine benzeten ölü kuşların çoğunun göçmen olduğunu ve Kırım sahillerinde kış mevsimini geçirdikleri kaydedildi. Yerel halk, yoğun hava kirliliği nedeniyle kuşların ölmüş olabileceğini düşünüyor. Uzmanlar ise, hayvanların toplu şekilde ölümlerinin yeni bir 'kuş gribi' belirtisi olmasından korkuyor.

Rusya'da 8 bin ölü kuşun sahile yağdığı görüntüler korkuttu! Dünya basını yaşananlara 'kıyamet' dedi

Rusya'da geçtiğimiz günlerde 300'e yakın kuzgun bir anda ölmüştü. Novosibirsk bölgesinde Ust-Tarksk köyünde çekilen görüntüler sonrası toplu ölümlerle ilgili araştırma sürüyor. Ust-Tarksk bölgesinde veteriner olan Sergei Kuzlyakin yaşanan bu olayın ilk bakışta 'zehirlenme' olabileceğini söylemişti.

Rusya'da 8 bin ölü kuşun sahile yağdığı görüntüler korkuttu! Dünya basını yaşananlara 'kıyamet' dedi

Rusya'da 8 bin ölü kuşun sahile yağdığı görüntüler korkuttu! Dünya basını yaşananlara 'kıyamet' dedi

Rusya'da 8 bin ölü kuşun sahile yağdığı görüntüler korkuttu! Dünya basını yaşananlara
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Haber: Rusya'da 8 bin ölü kuşun sahile yağdığı görüntüler korkuttu! Dünya basını yaşananlara 'kıyamet' dedi - Haberler
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