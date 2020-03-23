Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
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Vladimir Putin, Moskova, Rusya, Dünya, Güncel

Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı

Kremlin, Moskova'da 65 yaş üstü kişilere koronavirüs nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasağının Devlet Başkanı Vladimir Putin için de geçerli olup olmadığını yanıtladı. Kremlin, "Devlet Başkanı hâlâ çalışıyor. İş iştir, üstelik devlet başkanının yaptığı iş bir istisna" ifadelerini kullandı.

23.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:26
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı

Rusya'nın başkenti Moskova'da koronavirüs salgınına karşı 65 yaş üzerindeki veya kronik hastalığı bulunan kişiler için sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın, 67 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için geçerli olup olmadığı tartışma konusu olurken Kremlin'den konuya ilişkin açıklama geldi.

PUTİN İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilerle video konferans üzerinden yaptığı toplantıda, "Devlet Başkanı hâlâ çalışıyor. Bunu siz de görüyorsunuz" dedi.

"DEVLET BAŞKANININ İŞİ BİR İSTİSNA"

Peskov, "Tabii kimse kabalalık toplantılar düzenlemiyor ve bunu şu an için yapmayı düşünmüyoruz. Fakat iş iştir, üstelik devlet başkanının yaptığı iş bir istisna" diye konuştu.

Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı

Haberin Videosu:

Koronavirüs tedbirleri amacıyla Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı

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