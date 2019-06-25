Rusya'da 6.6 şiddetinde deprem

Rusya'da 6.6 şiddetinde deprem

Rusya'nın en doğu ucunda Bering Boğazı'nda bulunan Komandorskiye Ostrova Adası açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Rusya'da 6.6 şiddetinde deprem

Rusya'nın doğu ucundaki Bering Boğazı'nda bulunan Komandorskiye Ostrova Adası açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırma Kurumu depremin merkez üssünün söz konusu adanın 152 kilometre kuzey batısında ve 33 kilometre derinlikte olduğunu belirtirken sarsıntı sonrası tsunami tehlikesinin beklenmediğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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