Rusya: 26 yaşlı kadının katili 'Volga manyağı' lakaplı zanlı gözaltına alındı
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BBC

Rusya: 26 yaşlı kadının katili 'Volga manyağı' lakaplı zanlı gözaltına alındı

02.12.2020 03:22 | Son Güncelleme: 02.12.2020 03:26
Rusya: 26 yaşlı kadının katili 'Volga manyağı' lakaplı zanlı gözaltına alındı

Rusya'da polis, 2011 ve 2012'de ülkenin orta kesimlerinde 26 yaşlı kadını soyup, öldüren cinayet zanlısını gözaltına aldıklarını açıkladı.

Rusya'da polis, 2011 ve 2012'de ülkenin orta kesimlerinde 26 yaşlı kadını soyup, öldüren cinayet zanlısını gözaltına aldıklarını açıkladı.

Polis, 38 yaşındaki Radik Tagirov adlı zanlının daha önce hırsızlıktan sabıkası bulunan bir çilingir olduğunu duyurdu.

Tagirov'un Volga Nehri'nin geçtiği bölgelerdeki çok sayıda suç ve cinayetten aranan ve "Volga manyağı" lakabı takılan zanlı olduğundan şüpheleniliyor.

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Henüz Tagirov'dan veya Tagirov adına bir açıklama gelmedi.

Polis, zanlının sorgulandığını ve soruşturmalarına bilgi sağladığını belirtti.

ABD'deki Federal Soruşturma Bürosu FBI'a benzer bir şekilde çalışan Rusya Soruşturma Komitesi (SK), Tagirov'un adli tıp soruşturmaları ve biyolojik analizler sonucu gözaltına alındığını ve bu çalışmalarda kadınlara karşı suçların tek bir kişi tarafından işlendiği sonucuna varıldığını açıkladı.

Kuruluş ayrıca, saldırganın davranışlarının, zanlınınkilerle örtüşüyor gibi göründüğünü ve Tagirov'un gözaltına alınma kararının "uzun ve sistematik" bir çalışma sonucu verildiğini bildirdi.

Kazan kentinde yaşayan Tagirov'un kurbanların evlerine su, elektrik ya da gaz şirketi çalışanı kılığında girdiği ve kurbanlarını giysi kuşakları ya da elktrik kablolarıyla boğduğu iddia ediliyor.

Geçen yıl polis, katil hakkında bilgi verene üç milyon ruble (315 bin TL) ödül verileceğini açıklamıştı.

BBC

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