Rus savaş uçaklarından İdlib'e art arda hava saldırıları
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Rus savaş uçaklarından İdlib'e art arda hava saldırıları

Rus savaş uçaklarından İdlib'e art arda hava saldırıları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki El Bara beldesine art arda 6 kez hava saldırısı düzenledi.

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki El Bara beldesine art arda 6 kez hava saldırısı düzenledi.

Suriye'de sivil savunma yetkilileri, Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki El Bara beldesinin çevresini hedef aldığını duyurdu. Rus savaş uçaklarının, El Bara beldesine art arda 6 kez hava saldırısı düzenlendiği belirtilirken, saldırıların ardından bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü. Saldırılarda ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Rus savaş uçakları, dün de aynı bölgeye hava saldırıları düzenlemişti. - İDLİB

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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