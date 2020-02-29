: Rus haber ajansı Sputnik International'dan skandal haber! Hatay için 'çalıntı bölge' dediler

29.02.2020 23:13 | Son Güncelleme: 29.02.2020 23:44

Suriye'nin İdlib kentinde Rusya destekli Esed rejiminin havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 34 kahraman askerimiz şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hain saldırının ardından rejim hedeflerini ateş altına aldı. Saldırılardarejim unsurlarının ağır kayıp vermesi Rus medyasını rahatsız etti.

"ÇALINTI BÖLGE" İFADESİNİ KULLANDILAR

Rusya haber ajansı Sputnik, 80 yıl önce Türkiye topraklarına katılan Hatay üzerinden provokasyona soyundu.

"Çalınan İl: Suriye'nin Bir Köşesi, 80 Yıl Önce Neden Fransa Tarafından Türkiye'ye Verildi?" başlığıyla yayınlanan ve sosyal medyada da paylaşılan haberde, Hatay'ın yeniden Suriye toprağı olması gerektiği belirtildi. Ayrıca, 1923 yılında imzalanan Lozan anlaşması ile Türkiye'nin sınırlarının belirlendiği ifade edilerek Hatay'ın 'aniden' Türkiye'nin sınırlarına katıldığı yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Sputnik'in, Hatay'ı çalınan bölge (stolen province) olarak tanımlaması ve Hatay'ın ülkemize katılmasını ağır ifadelerle eleştirdiği yazı sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Bazı Twitter kullanıcıları, Sputnik'in Türkçe yayın yapan hesabını spamlamaya başladı. Twitter kullanıcıları, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını hatırlatarak söz konusu habere tepki gösterdiler. Hatta kullanıcılardan biri, başka bir çalınan bölgeler listesi yazdı.

İşte Sputnik'in skandal haberine yapılan yorumlardan bazıları:

HATAY'IN TÜRKİYE'YE KATILMA SÜRECİ

Misak-ı Milli sınırları içerisinde yer alan Hatay, Fransa'yla yapılan 1921 Ankara Antlaşması'yla Türkiye sınırları dışında kaldı. 1936'da Suriye ile anlaşan Fransa, Hatay'daki haklarını Şam yönetimine devretti. Türkiye, bölgenin bağımsız olması gerektiğini söyledi.

Gelişmeler üzerine Türkiye, 1938'de Hatay sınırına askeri yığınak yaptı. Bölgeye Türk vali atandı. 5 Temmuz'da 5 bin Türk askeri Hatay'a girdi.

1939 yılında ise Avrupa'da Nazi tehdidinin artması üzerine Fransa, Hatay'daki askerlerini çekme kararı aldı, bölge Türkiye'ye bırakıldı. Hatay Meclisi, 23 Haziran 1939'da oy birliği ile aldığı karar sonucu Türkiye'ye katıldı. Fransa, Hatay'ın Türkiye'ye bağlı olduğunu kabul eti.

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