Dünyada bir ilk! Rus bilim insanları koronavirüsün İngiltere'deki mutasyonunun fotoğrafını çekti
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Dünyada bir ilk! Rus bilim insanları koronavirüsün İngiltere'deki mutasyonunun fotoğrafını çekti

25.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:09
Dünyada bir ilk! Rus bilim insanları koronavirüsün İngiltere'deki mutasyonunun fotoğrafını çekti

Rusya'daki Vektor Devlet Araştırma Merkezi'nden bilim insanları, koronavirüsün ilk olarak İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyonunun dünyadaki ilk mikroskop fotoğrafını çekti.

Bilim insanları tarafından kaydedilen görüntü, virüsün varyantının yapısal ve başka özellikleri üzerinde gerçekleştirilen araştırmalar sırasında elde edildi.

TEST SİSTEMİ MUTASYONU DİĞER VİRÜSLERDEN AYIRT ETTİ

Vektor Devlet Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rospotrebnadzor'a bağlı kuruluşlar tarafından geliştirilen PCR testlerinin yeni mutasyonu tespit edebildiği, Rospotrebnadzor'un Merkez Epidemiyoloji Araştırma Enstitüsü'nün test sisteminin de bu varyantı virüsün mutasyon geçirmemiş formlarından ayırt edebildiği belirtildi.

Rus bilim insanları koronavirüsün İngiltere'deki mutasyonunun fotoğrafını çekti

RUS AŞISI ÜZERİNDE BİR SORUN YARATMADI

Açıklamada, söz konusu mutasyonun Vektor Merkezi'nin geliştirdiği EpiVakKorona aşısının etkinliği üzerinde bir sorun yaratmadığı kaydedildi.

Dünyada bir ilk! Rus bilim insanları koronavirüsün İngiltere'deki mutasyonunun fotoğrafını çekti
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