Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı Rus bilim insanları tarafından koronavirüs olarak bilinen Covid-19'un gen haritası çıkarıldı ve virüsün geçirdiği evrimler tespit edildi. Bu durum en doğru koronavirüs aşısının üretilmesine yardımcı olacak.

Rus bilim insanları tarafından Korona virüsü olarak bilinen Covid-19'un gen haritasının çıkarıldığı açıklandı. Bu durum en doğru koronavirüs aşısının bulunmasına fayda sağlayacak.

EN DOĞRU AŞI ÜRETİLECEK

Rusya Ulusal Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Korona virüsünün (Covid-19) gen haritasının çıkarıldığı ve geçirdiği evrimlerin tespit edildiği ifade edildi. Virüsün gen haritasının çıkarılmasıyla birlikte Rus bilim insanlarının virüse karşı kolay bir şekilde en doğru aşıyı üretebileceği ifade edildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Rusya Sağlık Bakanlığı basın servisi tarafından yapılan açıklamada ise virüsün gen analizinin tespiti ile birlikte aşı çalışmalarının da hızla devam edeceği duyuruldu.

Kaynak: İHA