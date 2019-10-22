Rus askerlerini taşıyan uçak Kamışlı'ya indi

22.10.2019 11:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in kritik görüşmesi öncesi sınırdan sıcak anlar yaşanıyor. YPG'ye verilen 120 saatlik süre bugün 22.00'de son bulacakken Erdoğan, Rusya'ya gitti. Öte yandan Türk gözlem noktasının 15 km uzağında olan İdlib'e giden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, bölgede inceleme yaptı. Ardından Rus askerini taşıyan bir uçak Kamışlı'ya iniş yaptı.

ASKERLER BÖLGEYE BIRAKILDI

Suriye rejiminin kontrolünde bulunan Kamışlı Havaalanı'na, dün akşam saatlerinde Rusya'ya ait olduğu belirlenen askeri uçak iniş yaptı. Nusaybin ilçesinde görüntülenen uçakta, 50 kişilik asker ve askeri danışmaların yer aldığı belirtildi. Asker ve askeri danışmaları indiren uçağın, bir süre sonra ayrıldığı gözlendi.

SINIRDA SICAK SAATLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in daveti üzerine bugün Rusya'ya gitti. İki lider ABD ile yapılan mutabakat sonrası kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşme öncesi ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, İdlib'teki askeri birlikleri ziyaret etti.

ESED'DEN BİR İLK

Esed'in, İdlib'in güney kırsalındaki Al Habit kasabasında askerlerle selamlaştığı görüntüler devlet televizyonundan yayınlandı. Devlet televizyonu, Suriye liderinin 'cephe hattında askerlerle bir araya geldiğini duyurdu. Esad, iç savaşın patlak verdiği 2011'den bu yana İdlib bölgesini ilk kez ziyaret ediyor.

BAKANLIK YPG'YE GÖZDAĞI VERDİ

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip ediliyor. Bölgeden 136 araç çıktı. TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulurken YPG/PKK'lı teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldı" denildi.

MSB, Barış Pınarı Harekatı'nda 775 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 bin 200 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını, 40 mayın ve 222 el yapımı patlayıcının (EYP) da tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

Bakanlık öte yandan bugün saat 22.00'da teröristlere verilen sürenin sona ereceğini vurgulayarak, 22.01'de teröristlerle karşılaşılması durumunda etkisiz hale getirileceğini duyurdu.

Kaynak: DHA