Ruhani, uçak kazasıyla ilgili Ukraynalı meslektaşından özür diledi

12.01.2020 08:00 | Son Güncelleme: 12.01.2020 08:04

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Zelenskiy'nin Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede İran'ın Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağını yanlışlıkla düşürmesi konusunun ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Ruhani, Ukrayna halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Ruhani, 176 kişinin hayatını kaybettiği trajediyle ilgili İran adına özür diledi. Ruhani, trajedinin, ülkesinin hatalı eylemleri yüzünden meydana geldiğini tamamen kabul ediyor" ifadelerine yer verildi.

UKRAYNA TAZMİNAT İSTİYOR

İran yetkililerinin, uçağın düşürülmesinde suçlu olan kişileri sorumlu tutacağı belirtilen açıklamada, "Zelenskiy, olayda hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşlarına ait cesetlerin en kısa sürede ülkesine gönderilmesi gerektiğini vurguladı." değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakanlığının İran'a olayla ilgili tazminat şartlarını içeren nota vereceği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İran'da düşen Ukrayna uçağı tüm dünyanın gündemine oturdu. Ukrayna, Kanada, ABD gibi ülkeler uçağın düşürüldüğü yönünde fikir beyan etmişti ancak İran, iddiaları yalanlamıştı. Söz konusu ülkelerin ellerinde çok ciddi deliller olduğunu dile getirmesinin ardından İran, uçağın insani hatayla "istenmeden" ve füze ile düşürüldüğünü açıkladı.

Tahran yakınlarında düşen ve 176 kişinin öldüğü Ukrayna yolcu uçağına ilişkin İran cephesinden beklenen açıklama geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının insani hatayla "istenmeden" füze ile düşürüldüğünü açıkladı.

DÜNYAYI KARIŞTIRACAK İTİRAF: VURDUK

Açıklamada "Ukrayna uçağı havalimanından ayrılırken hassas bir askeri merkeze yakındı. Düşman bir hedefin yüksekliğindeydi. Bu koşulların ardından maalesef insani bir hatayla hedef alınmış ve İran vatandaşları ve yabancı uyruklu bir dizi kişinin ölümüne sebep olunmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Uçağın düşman unsuru zannedildiği aktarıldı.

İRAN ÖZÜR DİLEDİ

Başsağlığı mesajının paylaşıldığı açıklamada hayatını kaybedenlerin ailelerinden özür dilendi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının "yanlışlıkla" düşürülmesi nedeniyle özür diledi. Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Havayollarına ait uçağın düşürülmesiyle ilgili ABD'yi suçladı.

Zarif, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Üzüntülü bir gün. Silahlı kuvvetlerin soruşturmasının ilk sonucu: ABD'nin maceracılığından kaynaklı kriz anında yapılan insani hata, faciaya yol açtı. Çok pişmanız. Halkımızdan, kurbanların ailelerinden ve etkilenen tüm milletlerden özür dileriz."