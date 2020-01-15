: Son dakika: Ruhani'den tansiyonu yeniden yükseltecek açıklama: AB askerleri de tehlikeye girebilir

15.01.2020 12:25 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:48

Kasım Süleymani'nin ölümü sonrasında ABD ve İran arasında tırmanan gerilimin tansiyonu son günlerde düşüşe geçmişken, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tansiyonu yeniden yükseltecek açıklamalarda bulundu. ABD askerlerinin bölgede güvende olmadığını belirten Ruhani, Avrupa Birliği askerlerinin de tehlikeye girebileceğini duyurarak hedef gösterdi.

"AB ASKERLERİ TEHLİKEDE OLABİLİR"

ABD'nin Orta Doğu'yu güvensiz bir ortama sürüklediğini savunan Ruhani, Washington yönetimini işledikleri suçlar nedeniyle özür dilemeye davet etti. Bölgedeki ABD askerlerinin güvende olmadığını iddia eden Ruhani, "Bu yarın AB askerleri için de geçerli olabilir. Onlar da tehlikede olabilir" diye konuşarak sıradaki hedefi gösterdi.

Ruhani, 'Orta Doğu'daki tüm yabancı askerlerin bölgeyi terk etmesi' çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran misilleme yapmak için, ABD'nin Irak'ta bulunan üslerine füzeli saldırıda bulunmuştu.

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