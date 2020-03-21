Ruhani'den Amerikan halkına "ABD tarihine daha fazla kara sayfa eklenmesine izin vermeyin" çağrısı
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Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, İran, Güncel

Ruhani'den Amerikan halkına "ABD tarihine daha fazla kara sayfa eklenmesine izin vermeyin" çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yönetiminin uyguladığı yaptırımların ülkesinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine engel olduğunu ve vatandaşlarının hayatını kaybetmesine yol açtığını belirterek, Amerikan halkına hitaben "ABD tarihine daha fazla kara sayfa eklenmesine izin vermeyin.

21.03.2020 00:08 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:08
Ruhani'den Amerikan halkına

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yönetiminin uyguladığı yaptırımların ülkesinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine engel olduğunu ve vatandaşlarının hayatını kaybetmesine yol açtığını belirterek, Amerikan halkına hitaben "ABD tarihine daha fazla kara sayfa eklenmesine izin vermeyin." ifadesini kullandı.

Ruhani, ABD halkına hitaben yazdığı açık mektupta ülkesine yönelik yaptırımların son bulması için Washington yönetimine baskı yapılmasını istedi.

ABD halkından Kongre'deki temsilcilerini yaptırım ve baskıların hiçbir zaman başarılı olamayacağı konusunda bilgilendirmesini isteyen Ruhani mektubunda, "Şimdi ABD halkının hükümete yüksek sesle hesap sorma zamanıdır. ABD tarihine daha fazla kara sayfa eklenmesine izin vermeyin." ifadelerine yer verdi.

"ABD yaptırımları vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesine neden oluyor"

Kovid-19'a karşı sağlanacak bir başarıya tüm dünyanın ortak olacağını ve her yeri saran bu tehlike karşısında Tahran, Paris, Londra ve Washington arasında bir mesafe bulunmadığını belirten Ruhani, şunları kaydetti:

"İran küresel bir sorun olan koronavirüsle boğuşurken ABD'nin acımasız ekonomik terörizmine maruz kalıyor. ABD, yürüttüğü politikalardan geri adım atmıyor ve böylece salgının da yayılmasına yol açıyor. ABD yaptırımları İran'ın koronavirüsle mücadelesine engel olarak, vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesine neden oluyor."

ABD yaptırımlarının İran'daki birçok sıradan vatandaşın iş ve gelirinin yanı sıra sağlığını da kaybetmesine neden olduğunu ifade eden Ruhani, "Bu salgının İran'daki sağlık sistemi ve kriz yönetimindeki mali kaynakların zayıflamasına yol açmasını isteyen dar görüşlü ve düşmanca politikalar, diğer ülkelerin de bu salgınla mücadelesine direkt etki edecektir." görüşünü paylaştı.

"Gelecek nesiller sizi, yöneticilerinizin politikalarından sorumlu tutacak"

İran Cumhurbaşkanı, ABD yaptırımlarının ülkesinin ekonomisine yüz milyarlarca dolar zarara sebep olduğuna işaret ederek, ABD halkına şöyle seslendi:

"Uluslararası yasalar ve insan haklarına riayet edilmesi ABD ve diğer halkların yararınadır. Şunu bilmelisiniz: Gelecek nesiller sizi, yöneticilerinizin politikalarından sorumlu tutacaktır. Dünyadaki halklar şu an ABD hakkında iyi şeyler düşünmüyor."

Kaynak: AA

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