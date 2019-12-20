RTÜK, 3 ayda 3 binden fazla şikayet alan Çukur'a bir ceza daha verdi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Lanet bir dizi" diyerek nitelendirdiği Çukur dizisinin yayınlandığı kanala idari para cezası uyguladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Lanet bir dizi" dediği Çukur'a ceza yağdı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), en çok şikayet alan diziler arasında yer alan Çukur'a ceza verdi. İki ay önce de RTÜK'ün cezalandırdığı dizi nedeniyle bir kez daha Show TV'ye idari para cezası uygulandı.
3 AYDA 3 BİN 382 ŞİKAYET GELDİ
Çukur dizisi için son üç ayda RTÜK Çağrı Merkezi'ne 3 bin 382 adet şikayet bildirimi yapıldı. Yüksek izlenme oranına sahip televizyon dizilerinin toplumu derinden etkilediğinden yola çıkan Üst Kurul, silahlı çatışma, korku, şiddet ve işkence sahnelerine yer veren Çukur'a 2 ay sonra tekrar idari para cezası uyguladı.
PARA CEZASI VERİLDİ
Üst Kurul, diziyi yayınlayan kanala 6112 sayılı Yasa'nın 8. maddesindeki "Yayın hizmetleri, şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olamaz" ve "Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz" hükümlerini ihlalden yüzde 2 oranında idari para cezası müeyyidesi uyguladı.
İÇİŞLERİ BAKANI ELEŞTİRMİŞTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aralarında Çukur'un da bulunduğu bazı dizileri eleştirmişti. Soylu, "Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık" ifadesini kullanmıştı.
Haber Videosu: RTÜK, 3 ayda 3 binden fazla şikayet alan Çukur'a bir ceza daha verdi
-
Memleketin her yeri terörist dolmuş adam dizilerle uğraşıyor. ekonomik kriz almış başını gitmiş adam dizilerle uğraşıyor. vay bu memleketin haline vay ki vay.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
-
yağsın zaten bunlar nedir ya. serserilik jargon kesmek posta koymak adam dövmek adam öldürmek bunlar mı kültür bunlar mı ahlak şimdi bunları izleyerek mi gelişecek bu gençler . kaldırın bu dizileri ya. milleti bilinçlendirmek adına bilgi birikimi artsın diye saat kitap içerikleri anlatın kitap önerin belgesel koyun insanlar bilgili kültürlü olsun ya bu ne ya. cahillik vakit kaybı bu diziler . yok tecevaüz yok taciz yok adam öldürme bu ülkede hiçmi güzel şey olmaz yaCevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
-
bu tür dizileri sevmem ama toplumdaki sorunların nedeni diziler değil yasaklar çözüm değildir . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
kaldırın ozaman yayından niye hala yayınlanıyor bu dizi.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
KEsilen cezalar başrol oyuncusunun haftalık aldığı ücret sayılır. Koyaar mı bu bunlaraCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Sırf bakan soylu lanet dediği için birçok insan bu diziyi izlemiyorsa, ben de bir şey bilmiyorum:)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır