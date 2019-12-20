: RTÜK, 3 ayda 3 binden fazla şikayet alan Çukur'a bir ceza daha verdi

20.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:30

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Lanet bir dizi" dediği Çukur'a ceza yağdı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), en çok şikayet alan diziler arasında yer alan Çukur'a ceza verdi. İki ay önce de RTÜK'ün cezalandırdığı dizi nedeniyle bir kez daha Show TV'ye idari para cezası uygulandı.

3 AYDA 3 BİN 382 ŞİKAYET GELDİ

Çukur dizisi için son üç ayda RTÜK Çağrı Merkezi'ne 3 bin 382 adet şikayet bildirimi yapıldı. Yüksek izlenme oranına sahip televizyon dizilerinin toplumu derinden etkilediğinden yola çıkan Üst Kurul, silahlı çatışma, korku, şiddet ve işkence sahnelerine yer veren Çukur'a 2 ay sonra tekrar idari para cezası uyguladı.

PARA CEZASI VERİLDİ

Üst Kurul, diziyi yayınlayan kanala 6112 sayılı Yasa'nın 8. maddesindeki "Yayın hizmetleri, şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olamaz" ve "Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz" hükümlerini ihlalden yüzde 2 oranında idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

İÇİŞLERİ BAKANI ELEŞTİRMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aralarında Çukur'un da bulunduğu bazı dizileri eleştirmişti. Soylu, "Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

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