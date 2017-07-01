Romalı Paredes, Zenit'te

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, Roma forması giyen Arjantinli futbolcu Leandro Paredes'i 23 milyon avro bonservis bedeli karşılığında 4 yıllığına renklerine bağladı.



Zenit Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi. Roma Kulübü ise yaptığı açıklamada, Paredes'i 23 milyon avro bonservis, maksimum 4 milyon avro bonus bedeli karşılığında Zenit'e gönderdiğini kaydetti.



Profesyonel kariyerine Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors'ta başlayan Paredes, geçen sezon İtalya'nın Roma takımıyla 41 maçta 3 gole imza attı.