Rol gereği bayılan usta oyuncu Demet Akbağ, sevenlerini korkuttu

Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Demet Akbağ, önceki gün rol gereği Kireçburnu Sahili'nde bayılarak beton zemine düştü. Oyuncuyu o halde gören vatandaşlar ise çekimi fark etmeyince kısa süreli panik yaşadı.

Uzun zamandır Star TV ekranlarında yayınlanan Akrep dizisinde başrol oynayan Demet Akbağ, önceki gün çekimler için Kireçburnu Sahili'ndeydi. Sahne gereği baygınlık geçirerek beton zemine düşen Akbağ, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

"KOCA STAR YERLERDE YATIYOR"

Uzun süre yerde yatan Demet Akbağ'ı gören hayranları, panik yaşasa da kısa süre sonra yaşananların dizi çekimi olduğu anlaşıldı. İlgiyle çekimleri takip eden vatandaşlar, "Koca star yerlerde yatıyor. Demet abla sen yatma, biz yatarız" şeklinde esprili yorumlarda yaptı. Çekimler sırasında Akbağ'a rol arkadaşı Evrim Alasya da eşlik etti.