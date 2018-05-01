Roketli Saldırıda Hayatını Kaybedenler Anı Köşesinde Yaşatılıyor

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK üyelerince düzenlenen roketli saldırılarda hayatını kaybedenlerin fotoğrafları, 11 Mayıs Şehitler Derneği anı köşesine asıldı.

Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında meydana gelen 2 ayrı bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak amacıyla kurulan 11 Mayıs Şehitler Derneği'ne, Afrin'deki PYD/PKK üyelerince roketli saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin fotoğrafları konuldu.

11 Mayıs'ta hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının ve isimlerinin yer aldığı anı köşesine, Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK üyelerince düzenlenen roketli saldırılarda yaşamını yitiren Rıfat Sinirli, Fatma Avlar ve Ahmet Şanverdi'nin fotoğrafları asıldı.

Dernek başkanı Ahmet Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin'deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin toprak bütünlüğü için Afrin Harekatı'nı başlattığını belirten Tuna, "Bu operasyonlar ülkemiz için oldukça önemliydi. Ordumuz Zeytin Dalı Harekatı'nı başarıyla sonuçlandırdı. Harekat sırasında Reyhanlı'ya isabet eden roketler sonucunda ise 3 kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık." dedi.

11 Mayıs Şehitler Derneği olarak saldırıda hayatını kaybeden ailelerin yanında olduklarını belirten Tuna, "Afrin'den atılan roketler sonucu hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını, 11 Mayıs'ta kaybettiğimiz canlarımızın yanına koyduk. Onlar da bizim kardeşlerimizdir." diye konuştu.

Tuna, dernek olarak 11 Mayıs ve Afrin'deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.