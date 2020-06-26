Rohingyalı mülteciler geçici barınaklara yerleştirildi - AÇE
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Barınakta bekleyen mülteciler Mültecilere giyecek ve maske dağıtılması Mültecilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi AÇE - Endonezya'nın Açe sularında mahsur kalan Rohingyalı mülteciler geçici barınaklara yerleştirildi.
26.06.2020 17:46 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:54
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Barınakta bekleyen mülteciler
Mültecilere giyecek ve maske dağıtılması
Mültecilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi AÇE - Endonezya'nın Açe sularında mahsur kalan Rohingyalı mülteciler geçici barınaklara yerleştirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen mültecilere, yiyecek, giyecek ve maske yardımı yapıldı.
Kaynak: AA