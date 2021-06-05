Rizeliler Dünya Çevre Günü kapsamında sahili baştan aşağı temizlediler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rizeliler Dünya Çevre Günü kapsamında sahili baştan aşağı temizlediler

Rizeliler Dünya Çevre Günü kapsamında sahili baştan aşağı temizlediler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünya Çevre Günü nedeniyle Rizeliler, Rize sahilinde çöp topladı.

Dünya Çevre Günü nedeniyle Rizeliler, Rize sahilinde çöp topladı. Topladıkları çöplerle kaldırım üstünde "Temiz Rize" yazan vatandaşlar, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

Etkinlikte konuşan ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmamız gerektiğini dile getiren Rize Vali Yardımcısı Sedat Sezik "Bugün Dünya Çevre Günü. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinlikler ve faaliyetlerle kutlanıyor. Biz de yeşilin ve mavinin anavatanı yaylalarıyla, doğasıyla, temiz havasıyla, şelaleleriyle meşhur Rize'mizde böyle bir etkinliğe katıldık. Tabi sosyal medyadan bir grup çevreci ve duyarlı arkadaşlarımızın isteği üzerine böyle bir etkinliği gerçekleştiriyoruz. Ben özellikle çok teşekkür ediyorum. Temiz bir çevre ve temiz bir toplumda yaşamak hepimizin hakkı. Günümüzde pandemi süreci malum ortada. Bu süreç çevrenin bizim için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuş bulunmakta. Tabii ki temiz bir çevrede yaşamak bizimde hakkımız olduğu gibi gelecek nesillerinde hakkı. Bizimde gelecek nesillere bu mirası en doğru şekilde iletmemiz gerektiğini düşünüyorum. Pandemi sürecinde temizlik noktasındaki alışkanlıklarımızın pandemi sonrasında da devam ettirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonraki süreci de olumlu etkilemesini umut ediyorum. Etkinliğe katılan ve organizasyonu yapan arkadaşlara da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Osman Kubilay Küçükmustafa/ İHA)

Rizeliler Dünya Çevre Günü kapsamında sahili baştan aşağı temizlediler
Rizeliler Dünya Çevre Günü kapsamında sahili baştan aşağı temizlediler
Rizeliler Dünya Çevre Günü kapsamında sahili baştan aşağı temizlediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Şenol Güneş Roland Garros Merih Demiral Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rizeliler Dünya Çevre Günü kapsamında sahili baştan aşağı temizlediler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 19:58:25. #1.15#

title