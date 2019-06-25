Rizeli vatandaşın yolun karşısından çöp attığı anlar sosyal medyayı salladı

Rizeli vatandaşın yolun karşısından çöp attığı anlar sosyal medyayı salladı

Rize'de, Emrah Yavuz isimli vatandaş, elindeki dev çöp poşetini yolun karşısından çöp kutusuna attı. Basketbolcuları aratmayan atışın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Rizeli bir vatandaşın elindeki yaklaşık 5 kiloluk çöp poşetini yolun karşısından çöp kutusuna atması sosyal medyada çok sayıda beğeni topladı.

Rize'de Emrah Yavuz isimli vatandaş, merkeze bağlı Atmeydanı Mahallesi'nde bir yakını ile girdiği iddia sonucu 5 kiloluk çöp poşetini yolun karşısında bulunan çöp kutusuna doğru fırlattı.

BASKETBOLCULARI ARATMAYAN ATIŞ ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI

Yavuz'un basketbolcuları aratmayan bu atışı tam isabetle sonuçlanarak çöp kutusuna girerken, bu anlar da cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyaya yüklendi. Video sosyal medyada kısa sürede yüzlerce beğeni toplarken, yüzlerce kişi tarafından da paylaşıldı.

Kaynak: İHA
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