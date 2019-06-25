Rizeli vatandaşın yolun karşısından çöp attığı anlar sosyal medyayı salladı
Rize'de, Emrah Yavuz isimli vatandaş, elindeki dev çöp poşetini yolun karşısından çöp kutusuna attı. Basketbolcuları aratmayan atışın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Rizeli bir vatandaşın elindeki yaklaşık 5 kiloluk çöp poşetini yolun karşısından çöp kutusuna atması sosyal medyada çok sayıda beğeni topladı.
Rize'de Emrah Yavuz isimli vatandaş, merkeze bağlı Atmeydanı Mahallesi'nde bir yakını ile girdiği iddia sonucu 5 kiloluk çöp poşetini yolun karşısında bulunan çöp kutusuna doğru fırlattı.
BASKETBOLCULARI ARATMAYAN ATIŞ ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI
Yavuz'un basketbolcuları aratmayan bu atışı tam isabetle sonuçlanarak çöp kutusuna girerken, bu anlar da cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyaya yüklendi. Video sosyal medyada kısa sürede yüzlerce beğeni toplarken, yüzlerce kişi tarafından da paylaşıldı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (4)
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İnsanlar mutlu olmaya çalışıyorlar. Haberi okurken tam ne kadar saçma bir haber diyecekken altta ki adamın gülüşü çok hoşuma gitti. O da öyle mutlu olmuş valla:))))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yeni bir hidayet doğuyor.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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o yolun aşağısına bakın bakalım bi kaç tane dağılmış poşet bulacaksınız. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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çok büyük marifet aferimCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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