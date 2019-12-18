Rize'nin yengesi Irina Morozyuk çıplak pozunu paylaştı, sosyal medya yıkıldı
Rize'nin yengesi olarak bilinen Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk, yine çok konuşulacak bir fotoğraf paylaştı. Havuz kenarında çıplak pozunu paylaşan Morozyuk'un söz konusu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Rize'nin yengesi Irina Morozyuk, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf ile yine dikkatleri üzerinde topladı.
Instagram hesabında 42,9 takipçisi bulunan Irina Morozyuk, havuz kenarında çıplak pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medya mecrası Instagram'ı çok iyi kullanan Irina'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
ELİNDE MUZLA KENDİNİ DUVARA BANTLADIĞI FOTOĞRAF GÜNDEM OLMUŞTU
Çaykur Rizeli futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk, geçtiğimiz günlerde kendisini elinde bir muzla duvara bantladığı fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. Irina fotoğrafın altına takipçileri için "Muzumun fiyatı nedir?" sorusunu bırakmıştı.
Irina'nın bu fotoğrafı da çok kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Haber Videosu: Rize'nin yengesi Irina Morozyuk çıplak pozunu paylaştı, sosyal medya yıkıldı
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Kadın Türkiye''de değil Dubai''de, Rize''nin yengesi falan değil Ukraynalı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yahu iyi de rizede bunu nasıl yapıyor, istanbulda olsa anlarım da.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kadın niye bu kadar ucuzlarki. Esfeli safilinnCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bakmaya korkuyo insan evlerden uzakCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Uhu fabrikasından.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Zaten çekmişsin zbamzbam.Yayından Kaldır
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Bunu çekcğime uğu çekrim daa iyiiYayından Kaldır
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aleyna bundan daha güzelCevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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Bu şişme kadın da nerden çıktı. Çekomastik fabrikasından mı.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır