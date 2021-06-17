Rize'de miniklere 'Afet farkındalık eğitimi' veriliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rize'de miniklere 'Afet farkındalık eğitimi' veriliyor

İhlas Haber Ajansı / Osman Kubilay Küçükmustafa - Haberler | Yerel

Rize'de miniklere 'Afet farkındalık eğitimi' veriliyor Rize'de AFAD İl Müdürlüğü tarafından ilköğretim öğlencilerine yönelik 'Afet farkındalık eğitimi' verildi.

Rize'de miniklere 'Afet farkındalık eğitimi' veriliyor

RİZE - Rize'de AFAD İl Müdürlüğü tarafından ilköğretim öğlencilerine yönelik 'Afet farkındalık eğitimi' verildi.

Ülke genelinde vatandaşlara yönelik başlatılan 'Afet farkındalık eğitimi' Rize'de de hayat buldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen eğitimlerde video sunumu yapılarak, minik öğrencilere eğitim amaçlı broşür dağıtılıyor.

Etkinlik hakkında açıklama yapan İstiklal İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni Fatma Hüseyinoğlu, "Çocukların gelerek yerinde, böyle bir eğitimi alması gerçekten iyi oldu. Biz bunu derslerimizde zaten görmüştük. Çocukların gelip burada bunu görerek öğrenmesi, bilenlerden görmesi çok iyi oldu. Küçük yaşlarda edinilen bu tecrübeler çocuklar için çok faydalı oluyor" dedi.

Rize'de miniklere 'Afet farkındalık eğitimi' veriliyor
Rize'de miniklere 'Afet farkındalık eğitimi' veriliyor
Rize'de miniklere 'Afet farkındalık eğitimi' veriliyor
Rize'de miniklere 'Afet farkındalık eğitimi' veriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Kubilay Küçükmustafa

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Boris Johnson Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Emel Sayın Hande Ataizi Rafet El Roman
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rize'de miniklere 'Afet farkındalık eğitimi' veriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 15:40:17. #1.14#

title