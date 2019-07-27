Rize'de dehşete düşüren görüntü! Dövdü, bayılttı, elini kolunu sallayıp gitti
Rize'de bir kişi evinin kapısında beklediği genç kızı döve döve bayılttı. Gözaltına alınan saldırgan, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Rize'de bir genç evinin kapısında beklediği kızı darp etti, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay geçtiğimiz gün Rize Merkez Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. R.T. isimli kız evine gitmek üzere apartmana girdi. Kendisini apartmanın içerisinde bekleyen B.G. isimli genç tarafından saldırıya uğrayan R.T. bir anda kendisini apartmandan dışarıya attı.
ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK UZAKLAŞTI
Kaçmaması için kızı kolundan yakalayan genç, kızın yüzüne yumruk attı. Yumrukla yüzünden ağır darbe alan R.T. bir anda bayılarak yere yığıldı. Hızını alamayan genç yerde baygın haldeki kıza tekme atmaya başladı.
Çevreden kızın yardımına gelen bir vatandaşın ittiği genç elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı.
Gözaltına alınan saldırgan B.G. tutuklama talebiyle çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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Ben orada olsaydım o adliyede beklerdim. DUYARLI vatandaş olmanın gereği, serbest bırakılan o adamın suratını savcının kapısına çarpar oraya asardım.Cevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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Bu Haberle İlgili Yorumunuzu YazınŞÎMDÎ OLAYDAN SONRA KALKIM AH VAHLA KINAYIP LAF SALATASI YAPMAK BOŞ ŞEYLER. BU ADAM HALA RÎZEDEDÎR. BAŞTA RÎZELÎLER OLMAK ÜZERE BÎR DELÎKANLI ÇIKIP BU ADAMI BULAMIYORMU ? BU BARBAR ADAMA ANLADIĞI DÎLDEN AYNI ŞEKÎLDE BÎR CEZA VEREMÎYORMU .Cevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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kardeşimizde üzerinde kimlik olmadığı için polisle tartışsın mahkeme 2 sene hapis cezası versin nerde AdaletCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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İllaki ölecek ki tutuklansin adalete bak yazık.Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Allah belanızı versin emi :( adli kontrol saçmalığı kararını veren her kim ise :( Allah kahretsin sen ve senin gibi hukukçu geçinenleri , başka birşey demiyorumCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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bu hayvanı serbest bırakanların ALLAH belasını versin . görsem misliyle ödetirdim .Cevap Yaz 71 2 Yayından Kaldır
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hz aliye sormuşlar devletin dini varmıdır oda devletin dini adalettir adalet yoksa o devlet dinsiz dir gerçekten adalet yokCevap Yaz 59 2 Yayından Kaldır
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Eğer serbest bırakıldıysa kahrolsun adalet bu ülkede. . .Cevap Yaz 55 Yayından Kaldır
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türkiyede adalet budurCevap Yaz 42 2 Yayından Kaldır
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TÜRKİYEDEKİ ADALET BU İŞTECevap Yaz 40 Yayından Kaldır