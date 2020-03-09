Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
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Kalkandere, İstanbul, Üsküdar, Güncel

Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş

Rize'de muayene olmak için götürüldüğü hastaneden kaybolan kadın için kocası, kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı araştırmalar sonunda bulunan kadın, ifadesinde "Evimi kendi rızamla terk ettim" dedi.

09.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:14
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş

Rize'nin Kalkandere ilçesinde eşi tarafından muayene olmak için götürüldüğü hastaneden kaybolan Funda K. (24), İstanbul Üsküdar'da bir evde bulundu. Funda K. polise kendi isteğiyle evini terk ettiğini söylerken, koca Kürşat K., "İki çocukla beni ortada bırakıp, gitmek ne demek? Kendisine maddi-manevi tazminat davası açacağım. Hukuki yönden elimden geleni yapacağım" dedi.

TELEFONLA ARADI, ULAŞAMADI

Kalkandere ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Funda K., 28 Şubat günü, muayene için eşi Kürşat K. tarafından Rize Devlet Hastanesi'ne getirilip, bırakıldı. Kürşat K., bir süre sonra telefonla aradığı eşine ulaşamadı. Ardından hastaneyi arayan Kürşat K., eşi adına kayıt yapılmadığını öğrendi. Bunun üzerine eve gelen Kürşat K., eşinin eşyalarının da yerinde olmadığını gördü. Polise kayıp başvurusunda bulundu.

POLİS İFADESİNE BAŞVURDU, GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Polisin yaptığı araştırmalar sonunda Funda K.'nin İstanbul Üsküdar'da bir evde olduğu belirlendi. Polisin ifadesine başvurduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk ettiğini söyledi.

"BUNDAN SONRA İKİ ÇOCUĞUM İÇİN YAŞAYACAĞIM"

Eşinin İstanbul'da bir adreste bulunduğunu bildiren Kürşat K., "Eşimin polise 'kendi irademle ayrıldım' dediğini öğrendim. Yerini öğrenemedim. Polis bize bildirmedi. Kiminle, nasıl bir bilgim yok. Kendisine maddi ve manevi tazminat davası açacağım. İki çocukla beni ortada bırakıp, gitmek ne demek? Bunun hesabını soracağım. Çocukları giderken bıraktığı arkadaşımın evinden telefon almış. Arkadaşım bu nedenle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Benim evimden de bir miktar para ve altın almış. Hukuki yönden elimden geleni yapacağım. Bundan sonra iki çocuğum için yaşayacağım. Ondan da boşanacağım" dedi.

Kaynak: DHA

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