Rize'de çay yüklü kamyonet dereye devrildi: 5 yaralı
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Rize'de çay yüklü kamyonet dereye devrildi: 5 yaralı

Rize'de çay yüklü kamyonet dereye devrildi: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Rize'nin Güneysu ilçesinde kamyonetin dereye devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Rize'nin Güneysu ilçesinde kamyonetin dereye devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Turan Aslan'ın (44) kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen çay yüklü kamyonet, Yeşilyurt köyü Kartaltepe mevkisinde şarampole devrildi.

Kamyonette sıkışan sürücü ile araçtaki Ayşe Şimşek (59), Songül Aslan (45), İlknur Baş (46) ve Cemile Erbaş (49), AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı.

Yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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