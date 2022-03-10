FINDIKLI, RİZE (İHA) - Yolcu otobüsüne operasyonu: Bavulundan eroin çıktı

RİZE - Rize'nin Fındıklı ilçesinde polisin durdurduğu otobüste bavulundan eroin çıkan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü ve Malatya Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli şekilde yürütülen operasyon sonucunda, Rize'nin Fındıklı ilçesinde polisin yapmış olduğu uygulama noktasında durdurulan otobüste arama yapıldı. Otobüste yolcu konumunda bulunan A.D. isimli şahsın başka birisine ait kimlik kullandığı tespit edildi. Şahsın valizinde yapılan aramalar sonucunda, zulalanmış halde 3 kilo 100 gram Eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasından dolayı arama kaydı bulunduğu ortaya çıktı. A.D isimli şahsın emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.