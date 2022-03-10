Yolcu otobüsüne operasyonu: Bavulundan eroin çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yolcu otobüsüne operasyonu: Bavulundan eroin çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Yolcu otobüsüne operasyonu: Bavulundan eroin çıktı Rize'nin Fındıklı ilçesinde polisin durdurduğu otobüste bavulundan eroin çıkan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FINDIKLI, RİZE (İHA) - Yolcu otobüsüne operasyonu: Bavulundan eroin çıktı

RİZE - Rize'nin Fındıklı ilçesinde polisin durdurduğu otobüste bavulundan eroin çıkan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü ve Malatya Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli şekilde yürütülen operasyon sonucunda, Rize'nin Fındıklı ilçesinde polisin yapmış olduğu uygulama noktasında durdurulan otobüste arama yapıldı. Otobüste yolcu konumunda bulunan A.D. isimli şahsın başka birisine ait kimlik kullandığı tespit edildi. Şahsın valizinde yapılan aramalar sonucunda, zulalanmış halde 3 kilo 100 gram Eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasından dolayı arama kaydı bulunduğu ortaya çıktı. A.D isimli şahsın emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yolcu otobüsüne operasyonu: Bavulundan eroin çıktı

Yolcu otobüsüne operasyonu: Bavulundan eroin çıktı

Yolcu otobüsüne operasyonu: Bavulundan eroin çıktı

Yolcu otobüsüne operasyonu: Bavulundan eroin çıktı

Yolcu otobüsüne operasyonu: Bavulundan eroin çıktı

İhlas Haber Ajansı / Ali Maşalacı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Fındıklı, Eroin, Rize, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title