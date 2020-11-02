Rızabey apartmanından bir hacı haber daha
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Rızabey apartmanından bir hacı haber daha

02.11.2020 23:32 | Son Güncelleme: 02.11.2020 23:36
Rızabey apartmanından bir hacı haber daha

İZMİR'deki deprem faciasının ardından enkazdan bir erkek cesedi daha çıkartıldı.

İZMİR'deki deprem faciasının ardından enkazdan bir erkek cesedi daha çıkartıldı. Yapılan incelemede, cesedin Zafer Altınsaray olduğu belirlendi. 

İzmir'de deprem nedeniyle yıkılan apartmanlarda arama kurtarma çalışmaları sürerken, Rızabey apartmanından saat 23.00 sıralarında bir erkek cesedi çıkartıldı. Yapılan incelemede, cesedin Zafer Altınsaray ait olduğu belirlendi. Rızabey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 


Rızabey apartmanından bir hacı haber daha

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melis KARAKUZULU

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