Riskli binadaki yıkıma direnen anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi KONYA'da, riskli yapı olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verilen eve kendilerini kilitleyen Selma Bedir ve kızı Zeynep Bedir, benzin döküp, içeriyi ateşe vereceklerini söyledi.

KONYA'da, riskli yapı olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verilen eve kendilerini kilitleyen Selma Bedir ve kızı Zeynep Bedir, benzin döküp, içeriyi ateşe vereceklerini söyledi. 3 saat süren çabaya rağmen ikna olmayan anne- kız, itfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

Merkez Karatay ilçesine bağlı Hamzaoğlu Mahallesi Büyük Kumköprü Caddesi'nde, Selma Bedir ve kızı Zeynep Bedir'in yaşadığı 2 katlı evin, 6306 sayılı kanun gereği riskli yapı olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verildi. Bedir ailesine de evi tahliye etmeleri için tebliğ gönderildi. Tahliye edilmemesi üzerine bugün belediyeye ait yıkım ekipleri, polis eşliğinde eve geldi. Anne ve kızı, eve kendilerini kilitleyip, bidondan benzin dökerek, içeriyi ateşe vereceklerini söyledi. Bunun üzerine itfaiye ve sağlık görevlileri ile uzlaştırıcı polis ekibi bölgeye çağrıldı. Yaklaşık 3 saat süren çabaya rağmen ikna olmayan Selma Bedir ve kızı Zeynep Bedir, itfaiye ekiplerinin kapıyı kırması üzerine içeri giren polisler tarafından gözaltına alındı. Belediye ekipleri de eve girip, eşyaları dışarı taşıdı.

Kaynak: DHA